​Александр Тихонов – о результатах в еврокубках: «Игроков нужно лишить зарплаты и заставить играть в трусах босиком по снегу»

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов дал резкий комментарий по поводу выступлений представителей России в еврокубках.

На неделе, напомним, «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» проиграли домашние матчи «Ювентусу», «Лестеру» и «Галатасараю» соответственно.

По мнению Тихонова, футболистов нужно очень серьёзно наказывать.

«Нужно наказывать лишением зарплаты на несколько месяцев, пока смело играть не начнут. Отнять загранпаспорта, чтобы не позорились в еврокубках и заставить играть в трусах и босиком по снегу», - поделился своими мыслями Тихонов для sport24.

Александр Тихонов призвал обратить внимание на то, в каком темпе играют в футбол в европейских чемпионатах. Российский же футбол Тихонов назвал «цирковым».