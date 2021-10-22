​Суд арестовал бывшего главу фан-клуба «Спартака» на два месяца

Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения для Валентина Коршунова. Бывший глава фан-клуба «Спартака» обвиняется в совершении преступления в виде воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Суд избрал Коршунову меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Напомним, что после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» Валентин Коршунов вышел к журналистам и стал пренебрежительно говорить об их деятельности. После этого Коршунов нанёс несколько ударов одному из журналистов, вероятно, за отказ прекратить видеосъёмку.

По статье 144 УК РФ Валентину Коршунову угрожает до шести лет лишения свободы.