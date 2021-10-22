Суд взыскал в пользу Кержакова более 290 млн рублей

Состоялось судебное разбирательство между наставником «Нижнего Новгорода» Александром Кержаковым и компанией «Модуль». По итогам заседания суда было вынесено решение в пользу бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита».

Как сообщается на официальном сайте Панинского районного суда, иск Кержакова в отношении фирмы удовлетворен в полном объеме. «Модуль» обязали выплатить Александру 290 миллионов рублей.

После 11 туров российской Премьер-лиги «Нижний Новгород» набрал 14 баллов и располагается на десятой строчке в таблице. Следующий матч команда Кержакова проведет против «Краснодара» 23 октября.