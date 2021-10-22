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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На «Газпром Арене» планируют установить модернизованную систему по уходу за газоном

22 Октября 2021 • 10:30 Комментировать

Руководство «Газпром Арены», являющейся домашним стадионом питерского «Зенита», планирует перейти на новую систему ухода за травяным покрытием.

Дело в том, что поле на главной арене Питера находится под крышей, поэтому для роста травы газон выкатывают на свет с помощью специальных рельсов. Более того, дополнительный эффект обеспечивают установленные галогенные установки.

Однако, на «Газпром Арену» хотят завести подобные светодиодные инструменты, которыми уже начали активно пользоваться в Германии, передает «РБ Спорт». Они являются более экономными, а также укрепляют корневую систему газона.

Стоит уточнить, что стадион в Питере сейчас вовсю готовится принимать финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов, который запланирован на май 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Газпром Арена
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