«Инстаграм» московского общественного транспорта опубликовал фото, где можно увидеть наставника «Спартака» Руя Виторию. Специалист едет в вагоне метро.
«Руй Витория — наш человек. На работу до станции «Спартак» — только на метро. Bem-vindo Rui!» — подписан пост.
Ранее московский «Спартак» в Лиге Европы на своем поле уступил английскому «Лестеру». «Лисы» победили в Москве со счётом 4:3. У гостей покер оформил форвард Патсон Дака. В составе московского коллектива дважды отличился нападающий Александр Соболев, ещё один гол забил Джордан Ларссон.
Руй Витория, главный тренер @fcsm_official — наш человек.— Московский транспорт (@mos_transport) October 21, 2021
На работу — только на метро. Bem-vindo Rui! pic.twitter.com/C456LRHZLO