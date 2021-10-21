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Главный тренер «Спартака» ездит на метро фото

21 Октября 2021 • 23:58 Комментировать

«Инстаграм» московского общественного транспорта опубликовал фото, где можно увидеть наставника «Спартака» Руя Виторию. Специалист едет в вагоне метро.

«Руй Витория — наш человек. На работу до станции «Спартак» — только на метро. Bem-vindo Rui!» — подписан пост.

Ранее московский «Спартак» в Лиге Европы на своем поле уступил английскому «Лестеру». «Лисы» победили в Москве со счётом 4:3. У гостей покер оформил форвард Патсон Дака. В составе московского коллектива дважды отличился нападающий Александр Соболев, ещё один гол забил Джордан Ларссон.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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