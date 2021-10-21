Чебан прокомментировал введение локдауна в Москве: «Ждём официального решения властей»

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан высказался на тему введения в российской столице локдауна, который поставил под сомнение возможность проведения футбольных игр даже без участия зрителей.

«Ждём официального решения властей. Сейчас изучается вопрос, идут консультации. Думаю, будет принять правильное решение», - заявил Чабан в интервью «РБ Спорт».

Функционер оказался не готов ответить на вопрос, могут ли состояться матчи без зрителей на трибунах. Сергей Чебан сообщил, что полная картина происходящего будет ясна уже 25 октября.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее запретил проведение спортивных мероприятий на период с 28 октября по 7 ноября.