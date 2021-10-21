Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 338 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чебан прокомментировал введение локдауна в Москве: «Ждём официального решения властей»

21 Октября 2021 • 22:10 Комментировать

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан высказался на тему введения в российской столице локдауна, который поставил под сомнение возможность проведения футбольных игр даже без участия зрителей.

«Ждём официального решения властей. Сейчас изучается вопрос, идут консультации. Думаю, будет принять правильное решение», - заявил Чабан в интервью «РБ Спорт».

Функционер оказался не готов ответить на вопрос, могут ли состояться матчи без зрителей на трибунах. Сергей Чебан сообщил, что полная картина происходящего будет ясна уже 25 октября.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее запретил проведение спортивных мероприятий на период с 28 октября по 7 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Чебан РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  19:00 Динамо Москва ... Химки 1.61 3.85 6.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
22:10 · Россия. Премьер-лига
Чебан прокомментировал введение локдауна в Москве: «Ждём официального решения властей»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «О трансфере Дзюбы в Европу надо забыть» 1
21:50 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» и «Спартака»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Бывший глава фан-клуба «Спартака» Коршунов оштрафован на 5000 рублей
20:10 · Россия. Премьер-лига
Орлов: У Дзюбы уже не те скорости 2
19:40 · Кубок России
​«Кубань больше Краснодара»: промо-ролик к кубковому дерби видео
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв назвал Дзюбу «глупым человеком» 5
17:43 · Россия. Премьер-лига
​В судейской бригаде матча «Динамо» - «Химки» произошла вынужденная замена
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Уткин прокомментировал слова Дзюбы о льве: «Образ кота Матроскина более точен» 3
16:05 · Россия. Премьер-лига
Руй Витория оштрафован за поведение в матче против «Динамо»
15:49 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» и «Урал» сыграют без зрителей
15:42 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК: Любимов правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Уралом» 3
15:31 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» и «Динамо» оштрафованы из-за потасовки
14:18 · Россия. Премьер-лига
​Лучший бомбардир РПЛ Агаларов уже тренируется
14:14 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Для Макарова, Тюкавина, Захаряна и Фомина важен опыт, который они получают в сборной»
Все новости
Рекомендуем