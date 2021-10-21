Орлов: У Дзюбы уже не те скорости

Спортивный комментатор Геннадий Орлов подверг критике форварда «Зенита» Артёма Дзюбу. По его мнению, игроку стоит искать замену.

«В нынешнем сезоне Дзюба ещё поможет «Зениту», но клубу нужен очень быстрый форвард. У Артёма скорости уже не те. У Дзюбы старая слава.

Возможно, зимой уже надо искать какого-то нападающего», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

До этого болельщики и футбольные эксперты раскритиковали игру форварда в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Питерский клуб дома проиграл со счетом 0:1.

В ближайшем поединке РПЛ подопечные Сергея Семака примут «Спартак».