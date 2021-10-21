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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: У Дзюбы уже не те скорости

21 Октября 2021 • 20:10 Комментировать (2)

Спортивный комментатор Геннадий Орлов подверг критике форварда «Зенита» Артёма Дзюбу. По его мнению, игроку стоит искать замену.

«В нынешнем сезоне Дзюба ещё поможет «Зениту», но клубу нужен очень быстрый форвард. У Артёма скорости уже не те. У Дзюбы старая слава.

Возможно, зимой уже надо искать какого-то нападающего», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

До этого болельщики и футбольные эксперты раскритиковали игру форварда в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Питерский клуб дома проиграл со счетом 0:1.

В ближайшем поединке РПЛ подопечные Сергея Семака примут «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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JUMPER
21 Октября 2021 в 20:35
ай...гинадей...старай леф ужо давно ни тот...))) он ужо давно ни царь звирей...бисзубай...храмой...с аблезлым...патёртым мехам...))) каму нужон такой жалкай ыкзымпляр...))) тока для музея...как чучила тушки виликава льфа...)))
SpaM
21 Октября 2021 в 20:17
Не те скорости у дзюбы? АХАХАХАХХА. А когда были "те"?
Старый маразмат, видимо, напрочь забыл, что у дзюбы никогда не было даже средней скорости. Его польза всегда была совсем в другом.
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