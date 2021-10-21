​ЭСК: Любимов правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Уралом»

На минувших выходных ЦСКА минимально обыграл «Урал» на выезде. Дискуссии вызвал эпизод в штрафной площади московской команды, когда мяч встретился с рукой защитника. Рефери Артём Любимов не назначил пенальти даже после просмотра видеоповтора.

Экспертно-судейская комиссия, куда входят иностранные специалисты, рассмотрела этот эпизод и поддержала решение Артёма Любимова. Аргументы у ЭСК следующие: игрок ЦСКА пытался сыграть в мяч головой, но промахнулся, а мяч встретился с рукой, которая находилась в естественном положении внизу. При этом рука не двигалась мячу навстречу.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.