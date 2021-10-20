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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

С «Рубина» в суде пытаются взыскать 45 млн рублей за аренду стадиона

20 Октября 2021 • 17:16 Комментировать

Футбольный клуб «Рубин» задолжал 44,558 млн рублей за аренду стадиона «Ак Барс Арена». Оператор спортивного объекта обратился в Арбиражный суд Татарстана с намерением взыскать данную сумму с клуба. Пресс-служба казанского «Рубина» подтвердила «РБ-Бизнесу» наличие иска в суд.

Напомним, что стадион в Казани был построен для проведения матчей чемпионата мира 2018 года, а также других крупных соревнований помимо футбольных матчей.

Прошлым летом главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возмущался качеством газона на «Ак Барс Арене», после чего команда временно вернулась на «Центральный» стадион.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин
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