С «Рубина» в суде пытаются взыскать 45 млн рублей за аренду стадиона

Футбольный клуб «Рубин» задолжал 44,558 млн рублей за аренду стадиона «Ак Барс Арена». Оператор спортивного объекта обратился в Арбиражный суд Татарстана с намерением взыскать данную сумму с клуба. Пресс-служба казанского «Рубина» подтвердила «РБ-Бизнесу» наличие иска в суд.

Напомним, что стадион в Казани был построен для проведения матчей чемпионата мира 2018 года, а также других крупных соревнований помимо футбольных матчей.

Прошлым летом главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возмущался качеством газона на «Ак Барс Арене», после чего команда временно вернулась на «Центральный» стадион.