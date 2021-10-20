​В РФС отреагировали на заявление Путина

Владимир Путин в среду поддержал идею о том, что с 30 октября по 7 ноября по всей территории России будут нерабочие дни. Это связано с текущей эпидемиологической обстановкой с COVID-19, продолжающим терроризировать мир.

После заявления Путина пошли разговоры о том, как установленные выходные дни повлияют на проведение спортивных соревнований, в частности на проведение матчей чемпионата России по футболу. В РФС сообщили, что в настоящий момент в организации ждут разъяснений от Роспотребнадзора. При этом в Союзе подчеркнули, что большинство клубов пропускают фанатов на стадионы по QR-кодам, то есть на матчи могут ходить только те, кто привился или недавно перенёс инфекцию.