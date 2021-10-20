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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РФС отреагировали на заявление Путина

20 Октября 2021 • 15:54 Комментировать (2)

Владимир Путин в среду поддержал идею о том, что с 30 октября по 7 ноября по всей территории России будут нерабочие дни. Это связано с текущей эпидемиологической обстановкой с COVID-19, продолжающим терроризировать мир.

После заявления Путина пошли разговоры о том, как установленные выходные дни повлияют на проведение спортивных соревнований, в частности на проведение матчей чемпионата России по футболу. В РФС сообщили, что в настоящий момент в организации ждут разъяснений от Роспотребнадзора. При этом в Союзе подчеркнули, что большинство клубов пропускают фанатов на стадионы по QR-кодам, то есть на матчи могут ходить только те, кто привился или недавно перенёс инфекцию.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Владимир Путин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Shvaine
20 Октября 2021 в 16:48
А вот и он))
HG2017
20 Октября 2021 в 17:20
Надо с большой буквы писать же! ))
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