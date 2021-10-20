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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Тамбов» признан банкротом

20 Октября 2021 • 12:10 Комментировать

Арбитражный суд Тамбовской области принял решение в отношении ФК «Тамбов». По итогам заседания клуб, имеющий денежную задолженность перед кредиторами, был признан банкротом. Об этом рапортует РИА Новости, ссылаясь на информацию в картотеке арбитражных дел.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», - говорится в деле.

Отмечается, что долг футбольного клуба перед кредиторами составляет 537 миллионов рублей.

В прошлом сезоне «Тамбов» выступал в элитном дивизионе чемпионата России. Команда набрала лишь 13 баллов и финишировала на последнем месте, покинув Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тамбов
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