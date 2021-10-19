Директор по коммуникациям «Локомотива» опроверг слухи о своём увольнении

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев отреагировал на новость о том, что он покинет пост до конца года.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Во вторник прошло большое мероприятие, где присутствовали все мои руководители. Ни от кого из них таких сообщений в мой адрес не поступало. Меня не увольняют. Я продолжаю работать в «Локомотиве». Данная информация не соответствует действительности», — цитирует Бедарева Sport24.

«Локомотив» после 11 туров занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.