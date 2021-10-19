Караваев рассказал, при каких условиях российские футболисты могли бы лучше проявлять себя в Европе

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев считает, что российские футболисты могли бы куда чаще и удачнее уезжать в иностранные чемпионаты. Правда, причиной малого представительства отечественных игроков в Европе он назвал ограничения некоторых лиг, а не проблемы местного футбола.

«Мы не считаемся гражданами Евросоюза, а в большинстве стран есть определенный лимит при регистрации легионеров. Поэтому выбор всегда делается в пользу европейца, а не русского», - цитирует Караваева Tuttosport.

Вторым аспектом защитник питерцев назвал менталитет региона. По его словам, из-за проблем с адаптацией за рубежом скауты редко обращают внимание на молодых игроков РПЛ.