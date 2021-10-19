Гисдоль объяснил, почему подписал краткосрочный контракт с «Локомотивом»

Новый наставник столичного «Локомотива» Маркус Гисдоль пообщался с российскими СМИ. Во время пресс-конференции немецкому специалисту был задан вопрос о сроке его контракта с московским коллективом. Напомним, что стороны заключили краткосрочный договор, рассчитанный на один сезон.

Гисдоль заявил, что именно он являлся инициатором подписания такого контракта. По словам тренера, он хотел сначала дать возможность клубу познакомиться с ним, чтобы затем руководство приняло решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Маркус сменил у руля «Локомотива» серба Марко Николича. После 11 туров «Локомотив» занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.