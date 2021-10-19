Рангник объяснил, почему «Локомотив» выбрал Гисдоля

Немецкий функционер Ральф Рангник, который занимает пост руководителя московского «Локомотива» по развитию, высказался о назначении своего соотечественника Маркуса Гисдоля на пост рулевого «железнодорожников». Его слова передает издание «Спорт-экспресс».

«В течение недели нужно было найти специалиста, который имеет опыт работы с молодежью. Я встретился с Маркусом. Мы договорились, что он будет главным тренером»- сказал функционер.

Столичный клуб принял решение об увольнении сербского специалиста Марко Николича 5 октября. Он возглавлял «Локомотив» с июня прошлого года.

Трудовое соглашение с Гисдолем рассчитано на один год с возможностью пролонгации на сезон. В Германии 52-летний тренер известен по работе в «Хоффенхайме», «Гамбурге», «Кёльне» и ряде других клубов.