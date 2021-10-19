Названы цели «Локомотива» до сезона-2025/2026

Боссы столичного «Локомотива» обозначили клубные цели, которые нужно выполнить до сезона-2025/2026.

«Железнодорожники» хотят показывать стабильные результаты, добиться побед в Премьер-лиге и Кубке России, а также регулярного участвовать в плей-офф еврокубков. Также в список задач заложены положительный трансферный баланс и увеличение рыночной стоимость футболистов команды.

Кроме того, московский клуб рассчитывает на подъем доходов от болельщиков благодаря росту фан-базы, а также на подписание контракта с независимыми от РЖД коммерческими партнерами.