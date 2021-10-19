«Спартак» - лидер чемпионата России по разнице явных голевых моментов

Эксперты лаборатории CIES, которые занимаются различными исследованиями в области футбола, представили рейтинг клубов по соотношению между созданными явными голевыми моментам у чужих и своих владений.

Лидером в топ-5 европейских лигах является «Манчестер Сити». Английский коллектив создает в среднем 8,4 голевых шанса за игру. Это в 3,23 раза больше, нежели «горожане» позволяют у своих ворот соперникам – 2,6.

Что касается российской Премьер-лиги, то лучшая разница в данном соотношении у московского «Спартака» (2,09) - 7,1 у чужих ворот против 3,4 у своих. Вторым по этому показателю является «Зенит» (1,63) – 8,0 на 4,9. Топ-3 замкнул «Сочи» (1,5) – 6,6 на 4,4.