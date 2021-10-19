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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» - лидер чемпионата России по разнице явных голевых моментов

19 Октября 2021 • 09:43 Комментировать (4)

Эксперты лаборатории CIES, которые занимаются различными исследованиями в области футбола, представили рейтинг клубов по соотношению между созданными явными голевыми моментам у чужих и своих владений.

Лидером в топ-5 европейских лигах является «Манчестер Сити». Английский коллектив создает в среднем 8,4 голевых шанса за игру. Это в 3,23 раза больше, нежели «горожане» позволяют у своих ворот соперникам – 2,6.

Что касается российской Премьер-лиги, то лучшая разница в данном соотношении у московского «Спартака» (2,09) - 7,1 у чужих ворот против 3,4 у своих. Вторым по этому показателю является «Зенит» (1,63) – 8,0 на 4,9. Топ-3 замкнул «Сочи» (1,5) – 6,6 на 4,4.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Антиукр
19 Октября 2021 в 10:33
Если бы этот рейтинг осуществился в реальность ,то и Спартак бы играл в ЛЧ ,и МС переиграл ПСЖ .Забивать надо ,а не создавать моменты <...>
Kar.k4rych
19 Октября 2021 в 10:04
Ну, всё! Пух и перья чемпион!
ARTUR
19 Октября 2021 в 10:02
Более дурного рейтинга ещё не видел..
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