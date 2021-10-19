Судья Карасёв назвал главные матчи в своей карьере

Один из лучших российских арбитров Сергей Карасёв стал гостем популярного телешоу «Вечерний Ургант». В ходе общения с ведущим рефери назвал лучшие матчи в своей карьере.

По словам Карасёва, главным поединком в его карьере стал Суперкубок УЕФА. Также россиянин отметил работу в полуфинальном матче Лиги наций между сборными Италии и Испании. Он подчеркнул, что это было очень престижное противостояние, и его бригада испытала радость от работы на нем.

Ранее стало известно, что бригада Карасёва получила назначение на поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойз» и испанским «Вильярреалом».