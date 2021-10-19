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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судья Карасёв назвал главные матчи в своей карьере

19 Октября 2021 • 09:12 Комментировать

Один из лучших российских арбитров Сергей Карасёв стал гостем популярного телешоу «Вечерний Ургант». В ходе общения с ведущим рефери назвал лучшие матчи в своей карьере.

По словам Карасёва, главным поединком в его карьере стал Суперкубок УЕФА. Также россиянин отметил работу в полуфинальном матче Лиги наций между сборными Италии и Испании. Он подчеркнул, что это было очень престижное противостояние, и его бригада испытала радость от работы на нем.

Ранее стало известно, что бригада Карасёва получила назначение на поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойз» и испанским «Вильярреалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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