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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Жиго попал в сборную тура РПЛ как нападающий

18 Октября 2021 • 16:38 Комментировать

На выходных прошли матчи одиннадцатого игрового дня чемпионата России. По их итогу была составлена символическая сборная, которую показал канал «Матч Премьер» посредством публикации в «Телеграме».

Любопытно, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго попал в сборную как нападающий. Француз, напомним, забил гол в ворота «Динамо» и принёс «красно-белым» ничью 2:2 в субботнем дерби Москвы.  При этом Георгий Джикия, тоже забивший за «Спартак» в прошедшем матче, оказался в сборной на своей привычной позиции в обороне.

Полностью символическая сборная тура РПЛ выглядит так: Коченков – де Вильена, Бийол, Джикия, Рамирес – Нобоа, Жемалетдинов, Эджуке, Кангва – Жиго, Сарвели.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Самуэль Жиго
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