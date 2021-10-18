​Жиго попал в сборную тура РПЛ как нападающий

На выходных прошли матчи одиннадцатого игрового дня чемпионата России. По их итогу была составлена символическая сборная, которую показал канал «Матч Премьер» посредством публикации в «Телеграме».

Любопытно, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго попал в сборную как нападающий. Француз, напомним, забил гол в ворота «Динамо» и принёс «красно-белым» ничью 2:2 в субботнем дерби Москвы. При этом Георгий Джикия, тоже забивший за «Спартак» в прошедшем матче, оказался в сборной на своей привычной позиции в обороне.

Полностью символическая сборная тура РПЛ выглядит так: Коченков – де Вильена, Бийол, Джикия, Рамирес – Нобоа, Жемалетдинов, Эджуке, Кангва – Жиго, Сарвели.