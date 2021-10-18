​Глава совета директоров «Уфы»: «Кайо – отвратительный костолом, убийца надежд»

Ростислав Мурзагулов, который возглавляет совет директоров в «Уфе», высказался по поводу травмы форварда Гамида Агаларова. Травму футболисту, возглавляющему рейтинг бомбардиров Премьер-лиги России, нанёс игрок «Краснодара» Кайо.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Мурзагулов предложил посчитать, скольким соперникам наносил травмы «отвратительный костолом Кайо».

«Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи...» - поделился своими мыслями Мурзагулов.

Ростислав Мурзагулов обратился к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому, спросив, не стыдно ли ему за футболиста своего клуба.

Также Мурзагулов назвал Кайо «убийцей надежд» и сказал, что таким игрокам нет места в футбольном мире.

Наконец, глава совета директоров «Уфы» обратился к арбитру Алексею Сухому и футбольным руководителям, спросив, почему они не замечали (в кавычках), как «убивали» лучшего бомбардира чемпионата.