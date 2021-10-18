Новый глава департамента судейства РФС провёл первый семинар

Витор Перейра, который недавно в РФС возглавил департамент судейства, провёл первый семинар для арбитров. Как сообщает пресс-служба РФС, на двухнедельные сборы в столицу приехали 19 главных арбитров, 38 ассистентов, 2 ВАР и 3 АВАР.

Перейра сообщил, что основная задача первого семинара – знакомство с судьями и разбор наиболее сложных моментов, возникавших в матчах трёх последних туров чемпионата России.

Напомним, что должности руководителя департамента судейства РФС Витор Перейра сменил Виктора Кашшаи.

Стоит сказать, что тема судейства остаётся обсуждаемой в российском футболе.