Агент Варга: «Черчесов возглавил бы «Спартак», но мы не хотим труп Заремы»

Футбольный агент Шандор Варга, который сотрудничает с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым, поделился мнением о возможной работе своего клиента в московском «Спартаке». Его слова передает «РБ Спорт».

Ранее Зарема Салихова, которая является женой владельца «красно-белых» Леонида Федуна, заявила, что такое назначение возможно только через ее труп.

«Это родная команда Черчесова, конечно, он бы с удовольствием там работал. Но мы бы не хотели труп такой молодой и красивой (речь о Салиховой – прим. редакции)», - сказал Варга.

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает португалец Руй Витория. Под его руководством столичный коллектив идет на седьмом месте в таблице Премьер-лиги.