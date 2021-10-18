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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Варга: «Черчесов возглавил бы «Спартак», но мы не хотим труп Заремы»

18 Октября 2021 • 13:35 Комментировать (3)

Футбольный агент Шандор Варга, который сотрудничает с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым, поделился мнением о возможной работе своего клиента в московском «Спартаке». Его слова передает «РБ Спорт».

Ранее Зарема Салихова, которая является женой владельца «красно-белых» Леонида Федуна, заявила, что такое назначение возможно только через ее труп.

«Это родная команда Черчесова, конечно, он бы с удовольствием там работал. Но мы бы не хотели труп такой молодой и красивой (речь о Салиховой – прим. редакции)», - сказал Варга.

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает португалец Руй Витория. Под его руководством столичный коллектив идет на седьмом месте в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шандор Варга Станислав Черчесов Зарема Салихова
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Комментарии (3)
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Spirit
18 Октября 2021 в 16:18
Труп не так страшен (но и не желателен), как само назначение Стасика в Спартак!
SpaM
18 Октября 2021 в 15:58
Нахрен не нужен такой вариант, вне зависимости от жизни/смерти Салиховой.
Don sangre
18 Октября 2021 в 14:43
Кубыть твою в облепиховую кто хош бери энтонт нафталин осетинский себе... Нам он не нужна....
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