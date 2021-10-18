Хохлов призвал отменить лимит на легионеров

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов считает, что нужно упразднить правило, ограничивающее количество иностранных игроков на поле и в заявке клубов. При этом ранее специалист придерживался диаметрально противоположной позиции.

«Я за полную отмену лимита. 7-8 лет назад я был за него, а сейчас против. Должна быть конкуренция, Пусть играет сильнейший», - сказал Дмитрий Хохлов в эфире YouTube-канала «Вышли».

Как известно, сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», предусматривающий наличие в заявках у команд не более восьми иностранцев.

Напомним, что ранее наставник «Ротора» заявил о намерениях отсудить у «Фейсбука» 150 миллионов рублей.