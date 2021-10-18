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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов призвал отменить лимит на легионеров

18 Октября 2021 • 09:07 Комментировать (3)
Спартак-2
1:1
Ротор
окончен

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов считает, что нужно упразднить правило, ограничивающее количество иностранных игроков на поле и в заявке клубов. При этом ранее специалист придерживался диаметрально противоположной позиции.

«Я за полную отмену лимита. 7-8 лет назад я был за него, а сейчас против. Должна быть конкуренция, Пусть играет сильнейший», - сказал Дмитрий Хохлов в эфире YouTube-канала «Вышли».

Как известно, сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», предусматривающий наличие в заявках у команд не более восьми иностранцев.

Напомним, что ранее наставник «Ротора» заявил о намерениях отсудить у «Фейсбука» 150 миллионов рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов РПЛ
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Комментарии (3)
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Антиукр
18 Октября 2021 в 10:39
Что там у Хохлова с судом на счёт Фейсбука?) Надеюсь здесь не забанят меня за Хохлова <...>
Id343572846
18 Октября 2021 в 09:37
Хороши российский тренер будет готовить своих мастеров футбола, а большинство тренеров просто халявщики...
HG2017
18 Октября 2021 в 12:33
Мастеров школа готовит. А задача тренера проф. клуба - кубки!
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