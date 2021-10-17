Александр Кержаков: «Увы и ах, мы платим очень большую цену за ошибки, которые не должны допускать»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Казалось, что до пропущенного мяча, в принципе, игра идет по сценарию, который устраивает «Нижний Новгород». Что не получилось сегодня у команды, что сломалось? То произошло после гола, или были какие-то другие причины?

- Наверное, правильнее сказать, что игра не шла по сценарию. Наверное, мы просто владели преимуществом, мы не давали сопернику ничего у своих ворот сделать и хорошо выходили в свои позиционные атаки. Да, у нас впереди на протяжении долгого времени ничего особо не получается, но вот таковы реалии. Что касается пропущенных голов, то это цепь индивидуальных ошибок, о которых мы предупреждали. Уже не первый месяц о них говорим, но увы и ах. Мы платим очень большую цену за такие ошибки, которые не должны допускать.