Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 227 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сарвели посвятил победу отцу

17 Октября 2021 • 18:40 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Нижний Новгород
окончен

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» (2:0) Владислав Сарвели поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелая игра была, действительно. Мы не могли вначале найти ключики для того, чтобы взломать оборону «Нижнего Новгорода», но постепенно начали проникающими передачами выводить за спины и контратаковать. В дальнейшем смогли забить два мяча и выиграть.

- Во втором тайме игра раскрылась, потому что соперник раскрылся, или в раздевалке какие-то коррективы тренер вносил и говорил играть немного по-другому?

- Мы поговорили, каждый знал, что делать во втором тайме. Делали свою работу, получилось забить второй мяч.

- Когда первый забивал, летел мяч в ворота или нет, успел ли оценить ситуацию, залетает мяч или нет? Могло быть вне игры, стоило ли его трогать?

- Если честно, там доли секунды были, но я все равно решил забить, потому что мне было непонятно, может быть, непонятно, летит ли он в штангу, поэтому решил  забить.

Сегодня день отца, и эту победу я посвящаю своему папе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владислав Сарвели
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва
окончен Крылья Советов 2:0 Нижний Новгород
окончен Химки 2:0 Ахмат
Идет 28 минута Краснодар 0:1 Уфа 1.46 4.9 6.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
19:21 · Россия. ФНЛ
«Алания» уступила «Нефтехимику», «Кубань» одолела «КАМАЗ»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: Шесть игроков в запасе - вполне нормально
19:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Краснодар» обладает самым лучшим нападением в лиге»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Моментов, которые мы создали у ворот «Химок», хватило бы на три матча, но реализация подводит»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «За две недели, когда сборная играла, мы поработали, друг с другом сыгрались»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Увы и ах, мы платим очень большую цену за ошибки, которые не должны допускать»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Сарвели посвятил победу отцу
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:29 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» обыграли «Нижний Новгород», а «Химки» - «Ахмат»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Юристы: Клаудиньо не сможет выступать за сборную России 1
18:05 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» отобрал победу у «Акрона»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер сборной Писарев присутствует на игре «Химок» и «Ахмата»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр заявил, что Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре против «Урала» 6
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи» оценил шансы команды стать чемпионом РПЛ
17:05 · Россия. Премьер-лига
Победа ЦСКА в матче с «Уралом» - видео видео
Все новости
Рекомендуем