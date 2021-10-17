Сарвели посвятил победу отцу

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» (2:0) Владислав Сарвели поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелая игра была, действительно. Мы не могли вначале найти ключики для того, чтобы взломать оборону «Нижнего Новгорода», но постепенно начали проникающими передачами выводить за спины и контратаковать. В дальнейшем смогли забить два мяча и выиграть.

- Во втором тайме игра раскрылась, потому что соперник раскрылся, или в раздевалке какие-то коррективы тренер вносил и говорил играть немного по-другому?

- Мы поговорили, каждый знал, что делать во втором тайме. Делали свою работу, получилось забить второй мяч.

- Когда первый забивал, летел мяч в ворота или нет, успел ли оценить ситуацию, залетает мяч или нет? Могло быть вне игры, стоило ли его трогать?

- Если честно, там доли секунды были, но я все равно решил забить, потому что мне было непонятно, может быть, непонятно, летит ли он в штангу, поэтому решил забить.

Сегодня день отца, и эту победу я посвящаю своему папе.