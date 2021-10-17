Осинькин: «Возможно, что мы были в хорошей форме, перенос и пропуск тура, может быть, в чём-то и выбивает из ритма»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть перестановки в линии атаки и линии обороны, чем они продиктованы?

- Где-то это травмы, готовность в том числе и после игр сборных. Комплекс причин, потом у нас много людей, не 11 человек должны играть, а более широкой обоймой. На этот раз решили вот таким составом сыграть.

- Перед международной паузой «Крылья» в шести матчах добились четырех побед. При подготовке к этой игре пауза, вот это дополнительное время, пошло на пользу? Или вы бы предпочли играть в недельном цикле в хорошем ритме?

- Ситуация такая, что мы понимаем, когда у нас пауза. Когда мы готовимся, мы ее принимаем органично, что она есть. Возможно, что мы были в хорошей форме, перенос и пропуск тура, может быть, в чем-то и выбивает из ритма, но это часть нашей работы, мы должны готовиться и стараемся сделать так, чтобы мы за время этих пауз только приобретали, а не теряли.