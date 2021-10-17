Александр Кержаков: «Насчёт проблем - чем меньше футболистов, тем выбирать состав проще»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотелось бы иметь немного другую основу под соседа по турнирной таблице?

- Мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. Насчет проблем - чем меньше футболистов, тем выбирать состав проще. Не скажу, что лучше, но проще делать. А что касается травм, это часть футбола. Скорее всего, это следствие того, что некоторые футболисты не были хорошо готовы к началу сезона и пришли уже во время сезона. Поэтому не могли толком подготовиться, из-за этого естественно, случаются травмы. Плюс психологическое напряжение, которое есть, оно сказывается на состоянии футболистов, потому что многие ребята в первый раз играют в Премьер-лиге, поэтому психологическое давление сказывается на них. Из-за этого также случаются травмы.