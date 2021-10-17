​Селюк: «Если Клаудиньо хочет стать игроком сборной России, то или он идиот, или это постановка»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился своими мыслями по поводу недавних слов Клаудиньо. Бразильский хавбек «Зенита» допустил вариант, при котором он получит российский паспорт и будет играть за сборную России.

Селюк в разговоре с «Рейтингом Букмекеров» напомнил, что Клаудиньо летом текущего года завоевал золото на Олимпиаде с командой своей страны. По словам агента, теперь перед Клаудиньо открыта дорога в главную сборную Бразилии.

«Если Клаудиньо, став олимпийским чемпионом с Бразилией, хочет стать игроком сборной России, то он или идиот, или это какая-то постановочная ситуация», - выразил свои мысли Селюк.

Клаудиньо перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно. За питерцев бразилец провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.