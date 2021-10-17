​«Спартак» нашёл возможную замену Бакаеву

Действующий контракт Зелимхана Бакаева со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Переговоры о новом соглашении проходят тяжело, о чём в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» написал журналист Максим Алланазаров. По его данным, «красно-белые» пока не готовы платить Бакаеву требуемую зарплату.

Отмечается, что «Спартак» уже нашёл замену Бакаеву, если переговоры ни к чему не приведут. При потере Зелимхана «красно-белые» могут попробовать подписать Антона Зиньковского, выступающего за «Крылья Советов».

25-летний Зелимхан Бакаев в сезоне 2021/2022 провёл за «Спартак» 15 матчей. В них полузащитник отдал два голевых паса.