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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Арбитр Карасёв назвал свою цель

17 Октября 2021 • 00:21 Комментировать

Арбитр Сергей Карасёв после отработанного дерби «Спартак» - «Динамо» поговорил с журналистами о своей цели.

«Моя цель – отработать на как можно большем количестве матчей Лиги чемпионов и как можно дольше оставаться в профессии.  Ориентиром в этом плане является Владислав Безбородов. Он молодец, мы все за ним тянемся», - высказался Карасёв.

Напомним, что Сергей Карасёв нередко получает назначения на еврокубковые матчи. Летом российский рефери работал на чемпионате Европы.

Добавим, что субботний матч чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» завершился вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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