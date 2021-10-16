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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Спартаковцы проявили себя как настоящие спартанцы» эксклюзив

16 Октября 2021 • 22:16 Комментировать (2)

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московское дерби «Спартака» и «Динамо» в 11-м туре РПЛ (2:2).

- В футболе очень важна концентрация на протяжении всего матча, которой отличаются элитные футболисты, выступающие в Европе. Но динамовцы во втором тайме расслабились и слишком рано подумали, что победили. Эта ничья для «Динамо» равносильна поражению. Как высокий Ордец проиграл борьбу Жиго и позволил тому сравнять счёт? А Тюкавин, когда второй раз вышел один на один, спижонил, пытаясь попасть в девятку. Не зря многие специалисты называют счёт 2:0 в твою пользу самым опасным в футболе.

Спартаковцы, конечно, молодцы, что вытащили практически безнадёжный матч. Они бились до последнего и проявили себя как настоящие спартанцы. На последних минутах все у них пошли в атаку, Жиго стал центральным нападающим. Можно сказать, что сейчас неделя или даже месяц Джикии, – он и за сборную забил несколько дней назад, и сейчас. А гол Тюкавина оказался нетипичным для дерби: как правило, в подобных матчах, где много борьбы, забивают на стандартах. Ордец и Джикия отличились как раз на угловых, Жиго – тоже после фланговой подачи.

У «Динамо» есть свой игровой почерк, команда креативно действует в атаке. Верхний прессинг команды Шварца заставляет соперников использовать длинные передачи, потому что иначе у них есть большой риск потерь при розыгрыше мяча. По агрессии в отборе с «Динамо» может сравниться разве что «Ахмат». Естественно, иногда такие отборы получаются не по правилам, отсюда и выяснение отношений после стыков.

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Комментарии (2)
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ингерман
16 Октября 2021 в 22:33
ай сравнил с теми чьи подвехи обыкновеннае хисторическае ураньё.. )))
Don sangre
16 Октября 2021 в 22:28
Кубыть твою твою в облепиховую еслись тюкава бы забил таки не известно на чью старуху была бы проруха.,. А таки свезло нам,.,,но удаль показали ужесь хорошо))))
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