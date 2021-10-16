​Симонян рассказал о подарке Путина на 95-й день рождения

На днях 95-й день рождения отпраздновал экс-футболист «Спартака» Никита Симонян. В субботу он приехал на стадион «Открытие Арена», чтобы поддержать «красно-белых» в дерби против «Динамо». Перед входом на стадион Симонян уделил время журналистам. Среди прочего, Никита Павлович рассказал о подарке Владимира Путина на день рождения. По словам Симоняна, президент России подарил ему часы.

Напомним, что Никиту Симоняна с днём рождения поздравили многие известные личности из футбольного мира, в частности Жозе Моуринью, Александер Чеферин и Джанни Инфантино.

Следить за ходом поединка между «Спартаком» и «Динамо» во всех деталях можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция в текстовом формате.