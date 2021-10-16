​Женский «Локомотив» впервые стал чемпионом России

Женский «Локомотив» досрочно оформил титул чемпиона России по футболу, разгромив в субботу «Краснодар» со счётом 3:0. После этой победы «железнодорожницы» оказались недосягаемыми на вершине турнирной таблицы, хотя впереди ещё четыре тура.

Женская команда «Локомотива» была создана в начале 2018 года. В 2019 и 2020 годах «железнодорожницы» завоёвывали серебро чемпионата России, уступая золото своим соседкам из ЦСКА. Теперь женский «Локомотив» празднует первое в своей истории золото.

Стоит отметить, что женский чемпионат России по футболу проводится по системе «весна-осень».