Агент допустил возможность натурализации Клаудиньо

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского хавбека «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на слова своего клиента о возможной натурализации для выступлений за национальную команду России.

«Трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что 24-летний полузащитник пополнил ряды «сине-бело-голубых» в летнее трансферное окно. Он провел в составе петербургского коллектива семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.