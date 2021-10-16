Агент Белотти исключил переход форварда в «Зенит» зимой

Итальянский форвард Андреа Белотти, выступающий за «Торино», не перейдет в петербургский «Зенит» этой зимой. Об этом в интервью «РБ Спорт» поведал футбольный агент Серджио Ланчини, который представляет интересы нападающего.

В интервью СМИ представитель игрока заявил, что переход Белотти в петербургский клуб зимой невозможен.

Ранее появилась информация об интересе к 27-летнему нападающему со стороны «Фиорентины» и «Милана».

Цвета туринского коллектива Белотти защищает с августа 2015 года. Действующее трудовое соглашение Андреа с «быками» рассчитано до конца нынешнего сезона.