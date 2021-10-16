Сборная России поздравила Тихонова с днём рождения

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов сегодня, 16 октября, празднует день рождения. Легенде российского футбола исполнился 51 год.

Пресс-служба национальной команды поздравила специалиста с праздником: «С днeм рождения, Андрей Тихонов! Экс-футболисту сборной исполняется 51 год. Здоровья и побед, Андрей Валерьевич».

Напомним, что в составе сборной России Тихонов выступал с 1996 по 2000 год. На его счету один гол в 29 сыгранных встречах.

После завершения игровой карьеры Тихонов начал работать тренером. В настоящий момент он занимает пост наставника «Астаны».