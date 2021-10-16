Веденеев назвал два главных недостатка Дзюбы

Ветеран петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о нападающем «сине-бело-голубых» Артёме Дзюбе. В частности, эксперт выделил два главных недостатка 33-летнего бомбардира и заявил, что форвард больше не вписывается в игровую схему сборной России.

«Дзюба не может прессинговать и быстро бежать. В двух последних матчах сборной были нужны игроки с акцентом на борьбу в середине поля. Дзюба в такую игру не вписывается», - передает слова Веденеева «Спорт уик-энд».

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Артём провел десять поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.