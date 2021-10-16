Главный тренер «Крыльев Советов» хочет, чтобы журналисты меньше тревожили 16-летнего Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о прогрессе 16-летнего игрока своей команды, Сергея Пиняева. Полузащитника принято считать одним из самых перспективных футболистов страны, но наставник клуба из Самары не в восторге от количества внимания к персоне подопечного.

В интервью «РБ Спорт» Осинькин признался, что хотел бы уберечь Пиняева от СМИ. Наставник не считает правильным создавать такой ажиотаж вокруг молодого вингера, ведь это может негативно сказаться на его развитии.

«Пиняев одаренный и умный парень. Правильно относится к тому, что его слишком часто упоминают в прессе, хвалят. Но ему лучше сконцентрироваться на футболе. Хотел бы, чтобы журналисты оказывали ему чуть меньше внимания», - прокомментировал специалист.