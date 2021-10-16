Широков - о натурализации Клаудиньо: «Бред какой-то, человек русского языка не знает»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможной натурализации бразильского хавбека «сине-бело-голубых» Клаудиньо. Ранее легионер заявил, что может принять российское гражданство, если не получит вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022.

«Человек русского языка не знает, бред какой-то. У нас сборная - это клуб что ли? Национальная команда поэтому так и называется - там играют люди, которые родились и живут в России», - приводит слова Широкова Sport24.

Напомним, что Клаудиньо стал триумфатором Олимпийских игр в Токио в составе сборной Бразилии. К «Зениту» полузащитник присоединился прошлым летом, заключив с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор.

В нынешнем сезоне РПЛ бразилец сыграл пять матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.