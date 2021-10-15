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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Захаряна подтвердил интерес европейских клубов в хавбеку

15 Октября 2021 • 23:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.65 3.25 2.85
Через 18 ч. 50 мин.

Павел Андреев, представитель интересов Арсена Захаряна, высказался насчёт заинтересованности европейских грандов в услугах 18-летнего россиянина.

«На самом деле, к Захаряну всегда был интерес. Понятно, что он есть, но никто в конкретные переговоры не вступает», - заявил агент игрока московского «Динамо» в интервью изданию «ВсёПроСпорт».

Андреев не видит смысла активно обсуждать данную тему, пока не поступит конкретное предложение по футболисту.

Арсен Захарян в текущем сезоне отличился 2 голами и 3 результативными передачами в 10 матчах РПЛ. Его актуальная стоимость выросла уже до 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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