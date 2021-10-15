Агент Захаряна подтвердил интерес европейских клубов в хавбеку

Павел Андреев, представитель интересов Арсена Захаряна, высказался насчёт заинтересованности европейских грандов в услугах 18-летнего россиянина.

«На самом деле, к Захаряну всегда был интерес. Понятно, что он есть, но никто в конкретные переговоры не вступает», - заявил агент игрока московского «Динамо» в интервью изданию «ВсёПроСпорт».

Андреев не видит смысла активно обсуждать данную тему, пока не поступит конкретное предложение по футболисту.

Арсен Захарян в текущем сезоне отличился 2 голами и 3 результативными передачами в 10 матчах РПЛ. Его актуальная стоимость выросла уже до 9 миллионов евро.