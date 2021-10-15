В главных слухах недели вы узнаете, почему Сердара Азмуна приглашают на шоу Андрея Малахова, куда может отправиться из «Локомотива» Ральф Рангник, и где может продолжить карьеру Эрлинг Холанн. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Азмун придёт к Малахову

На неделе появилась информация о том, что девушка из Казани через суд будет пытаться признать Сердара Азмуна отцом её ребёнка. По утверждению дамы, она состояла в отношениях с футболистом, в результате которых весной текущего года родила ребёнка. Азмун от отцовства якобы отказывается.

Адвокат девушки дал понять, что эта история заинтересовала телевизионщиков. По его словам, поступили приглашения поучаствовать в шоу Андрея Малахова. Пока непонятно, обращались ли представители программы непосредственно к Азмуну, и согласится ли футболист прийти на передачу.

Сердар Азмун стал фигурантом и другого рода слухов – трансферных. Так, в СМИ проскочила информация о том, что иранец может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. Якобы в услугах Азмуна заинтересован переживающий не лучшие времена лондонский «Арсенал».

Мбаппе окончательно определился со своим будущим

«ПСЖ» не теряет надежд на то, что Килиан Мбаппе всё-таки свяжет с клубом своё будущее, поставив подпись в новом контракте. Парижане готовы платить Мбаппе в районе 40 миллионов евро ежегодно, но футболисту, если верить слухам, всё равно. Какие бы деньги не предложили Килиану, он окончательно решил – продлевать контракт он не будет. Мбаппе уже видит себя игроком «Реала» в следующем сезоне. При этом не исключено, что переход состоится раньше, то есть в январе, ведь «ПСЖ» при таком раскладе было бы разумно заработать на талантливом игроке хоть какие-то деньги.

Рангник бросит «Локомотив»

В «Ньюкасле» начинается новая эра – в клуб пришли богатые владельцы из Саудовской Аравии. Слухи говорят о том, что новые боссы хотят переманить из «Локомотива» Ральфа Рангника, и их не интересует, что немец только недавно возглавил спортивный отдел в Москве. В «Локо», понятное дело, успели опровергнуть информацию из СМИ. Однако есть данные, что самого Ральфа перспектива встать у истоков обновлённого «Ньюкасла» очень вдохновляет. Деньги порой творят чудеса, так что отъезд Рангника уже через пару месяцев работы в столице России – расклад вполне себе реальный.

Вообще «Ньюкасл» после смены владельцев в лентах новостей встречается регулярно. С клубом связывают и Антонио Конте, и Зинедина Зидана, и Эрлинга Холанна, и Филиппе Коутиньо... За зарождающимся в Ньюкасл-апон-Тайне проектом наблюдать будет очень интересно.

Почему «Реал» отказался от Рамоса

Летом одного из своих символов лишилась не только «Барселона», но и «Реал» - после шестнадцати лет выступлений из Мадрида уехал Серхио Рамос. В вопросе продления контракта позиции Рамоса и «Реала» расходились по срокам: футболист хотел договор на два года, клуб предлагал соглашение на сезон. В конце концов, Серхио пошёл на уступки, но было поздно, ведь дедлайн прошёл. Об этом сам футболист рассказывал на пресс-конференции. Теперь в Испании появилась новая информация. «Реал» якобы отказался от услуг Рамоса из-за его физического состояния, а именно – из-за участившихся травм. В Мадриде поняли, что Серхио в таком возрасте редко будет готов на 100%, а потому посчитали нерациональным подписывать новый контракт, учитывая в том числе и высокий оклад защитника.

Холанн поедет играть в Испанию

Следующим летом на трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за Эрлинга Холанна. Ещё бы, ведь видеть талантливого норвежского форварда в своём составе хотят чуть ли не все топовые клубы Европы. Шансы «Барселоны» на осуществление этого трансфера кажутся очень низкими, учитывая финансовое положение клуба. Однако на неделе появилась информация о том, что каталонцы являются чуть ли не главными фаворитами в борьбе за норвежца. Помочь «Барселоне» подписать Холанна вызвались несколько инвестиционных фондов. При этом самому футболисту переезд на «Камп Ноу» якобы интересен из-за неутешительной ситуации в команде. Холанн может стать самой важной фигурой в новом проекте. Другие топ-клубы такую роль норвежцу предложить не могут.