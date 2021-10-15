Как выглядит «Мисс Спартак» Ольга Смирнова, которая вошла в тренерский штаб Руя Витории

Московский «Спартак» продолжает удивлять своими кадровыми решениями. На сей раз тренерский штаб «красно-белых» пополнился Ольгой Смирновой, которая всего два года назад стала победительницей конкурса «Мисс Спартак-2019».

Она станет одним из специалистов по физической подготовке в московскому клубе. Со спортом у Ольги всё в полном порядке – она с детства занималась лёгкой атлетикой и с 20 лет работает тренером. Его специализация – беговая тренировка.

Интересно, что в академию «Спартака» она попала ещё до своей «коронации» - в 2018-м году. За это время она успела познакомиться с особенностями работы в футбольном клубе. Её даже отправляли в европейские стажировки.

Так как же выглядит Ольга Смирнова – давайте смотреть и наслаждаться.