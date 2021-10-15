​Джигурда заявил, что не будет драться с Дзюбой

Актёр Никита Джигурда не видит в футболисте Артёме Дзюбе своего следующего соперника в октагоне.

«Зачем мне с любимым Дзюбой выходить в октагон, когда есть Соловьёв, Пригожин и ещё несколько человек, с которыми у меня были или есть конфликты?» - высказался Джигурда для «Рейтинга Букмекеров».

Актёр напомнил, что он поддержал Дзюбу, когда в сети появилось известное скандальное видео с его участием. Так что драться с форвардом «Зенита» он не собирается.

При этом Джигурда вызвал на поединок Николая Валуева – экс-чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы. Джигурда готов сразиться с Валуевым в октагоне по правилам, не допускающим удары по голове.