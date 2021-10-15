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​Джигурда заявил, что не будет драться с Дзюбой

15 Октября 2021 • 17:46 Комментировать (2)

Актёр Никита Джигурда не видит в футболисте Артёме Дзюбе своего следующего соперника в октагоне.

«Зачем мне с любимым Дзюбой выходить в октагон, когда есть Соловьёв, Пригожин и ещё несколько человек, с которыми у меня были или есть конфликты?» - высказался Джигурда для «Рейтинга Букмекеров».

Актёр напомнил, что он поддержал Дзюбу, когда в сети появилось известное скандальное видео с его участием. Так что драться с форвардом «Зенита» он не собирается. 

При этом Джигурда вызвал на поединок Николая Валуева – экс-чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы. Джигурда готов сразиться с Валуевым в октагоне по правилам, не допускающим удары по голове.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Никита Джигурда
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
15 Октября 2021 в 18:44
Никита, вся надежда на тебя! Порви наконец Соловьёва & Co.!!!
ARTUR
15 Октября 2021 в 17:55
Новости все лучше и лучше..Осталось наверное только в Борьки Моисеева спросить будет он с Дзюбой или не будет ....днище уже близко.
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