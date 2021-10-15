Президент «Урала» рассказал, что погубило карьеру Кокорина

Футбольный функционер Григорий Иванов, который занимает пост президента екатеринбургского «Урала», поделился мнением о карьере экс-нападающего московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Александра Кокорина, ныне выступающего в чемпионате Италии за «Фиорентины».

Руководитель считает, что карьеру Александра испортили большие деньги, которые ему платили российские топ-клубы.

«Он должен был забивать на чемпионатах мира и в сильнейших чемпионатах. А в итоге карьера не задалась. Все из-за денег», - приводит слова Григория Sports.ru.

30-летний нападающий перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Кокорин подписал с «фиалками» контракт на 3,5 года.

За флорентийцев Александр провел семь матчей в Серии А, не отметившись голевыми действиями.