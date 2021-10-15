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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо: «Дзюба не предал сборную, он просто дал возможность другому»

15 Октября 2021 • 11:52 Комментировать

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался относительно отказа своего одноклубника Артёма Дзюбы от вызова в сборную России на поединки отбора ЧМ-2022, состоявшиеся в октябре.

«Дзюба – предатель? Нет. Артём не отказывался. Он почувствовал, что не поможет сборной на 100% и дал эту возможность другому», - передает слова полузащитника Sport24.

Напомним, что главный тренер сборной Валерий Карпин вызвал Дзюбу на поединки со Словакией и Словенией, однако нападающий отказался приезжать в национальную команду, сославшись на плохие физические кондиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Клаудиньо
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