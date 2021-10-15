«Зенит» получил премию по созданию футбольного интернет-контента

«Зенит» получил награду Football Content Awards, которую вручают за создание футбольного контента в интернете. Петербургский коллектив победил в номинации «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».

Вторую строчку отдали национальной сборной Англии, а третью - «Селтику» (Шотландия).

Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» стали первым клубом из России, удостоившимся этой премии.

Награда Football Content Awards была введена в 2012 году и присуждается лучшим клубам, блогерам, СМИ и прочим организациям в области создания футбольного контента в интернете.