«Буду мини-Дзюба»: Клаудиньо не исключает, что сыграет за сборную России

Полузащитник петербургского «Зенит» Клаудиньо пообщался с журналистом Sport24. В ходе беседы легионер ответил на вопрос о возможном получении паспорта РФ для выступлений за сборную России.

«У меня есть мечта - сыграть на ЧМ. Если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба», - поведал бразильский легионер.

Напомним, что 24-летний хавбек выиграл в составе сборной Бразилии Олимпийские игры в Токио.

Ряды «сине-бело-голубых» полузащитник пополнил в летнее трансферное окно. Клаудиньо заключил с чемпионом России пятилетнее трудовое соглашение.