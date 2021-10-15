С чем связано «обесценивание» капитанской повязки в сборной Карпина

После бурно встреченных общественностью высказываний Валерия Георгиевича о капитане сборной, издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться, почему же теперь капитанская повязка больше ничего не значит в команде Карпина.

Капитаны в командах Карпина.

Начать, конечно, стоит с того, в какой момент главный тренер сборной понял, что «повязка» — практически простой атрибут, не более.

Его отношение к роли капитана во всех командах — от «Спартака» и «Мальорки» до «Ростова» — было абсолютно привычным. Небольшая группа игроков, в основном — 3-4 игрока, между которыми и происходило назначение в зависимости от травм, качества игры или чего-то такого, что могло бы «посягнуть» на делегирование этой роли. Да, естественно, игроки менялись. Но было это вполне органично в устоявшейся временем парадигме «капитанства». Ничего подобного он раннее не выдавал.

И тут же тренер вполне однозначно высказывается о роли капитана в сборной, говоря, что ее «необходимо отменить». Тогда становится очевидно, когда же Карпин стал над этим задумываться. Он понял, что лидер и капитан в сборной — понятия отнюдь нетождественные. Но что же натолкнуло нового тренера на подобный «перфоманс»?

Потенциальные «капитаны» сборной

Может, список кандидатов сподвиг Валерия Георгиевича на такую идею? Если истоков подобной философии у Карпина на клубном уровне не было, то имеет смысл поразмышлять о таковых за его короткую, но все же работу в сборной.

Здесь, скорее, история про то, что единственный капитан — безусловный вред в представлении Валерия Георгиевича. Причем, небезосновательно. Утвердить Джикию абсолютным капитаном, лишив этой возможности Баринова, — точно рискованно. Вполне резонно фанаты «Локомотива» могут парировать этот выбор, требуя «повязки» все для того же Баринова. Или, например, почему это не может Кузяев? Не Зобнин, Сафонов?

Выбор постоянного капитана будет обсуждаться и осуждаться. Нужны ли тренеру лишние критикующие мнения вокруг сборной? И дело даже не в тренере. Критика сегодня не поможет сборной. Кажущаяся проблема заключалась в том, что в команде сейчас отсутствует единственный четко определенный и документально зафиксированный «лидер». Это, конечно, неплохо. Но как решит этот «вопрос» Карпин — это то, что держали в голове болельщики после ухода Черчесова. И решил он его достаточно необычно!

Переход к более «демократической» философии

Начать стоит с того, что уход Черчесова — это не просто смена тренера. Это смена квинтэссенции, в идеале — коренное изменение. На архаичное, по мнению Карпина, отношение к роли капитана, приходит современный подход нового тренера.

Подкрепляют суждения Валерия Георгиевича система выбора вышеуказанных кандидатур. Черчесов вольно или невольно стал идеализировать роль Дзюбы, что в какой-то момент стало возводить Артема в ранг неприкасаемого игрока состава, конечно, не говоря о пресловутой повязке. То же самое вполне могло произойти и с нынешним капитаном.

Сейчас же именно этого хочет избежать Валерий Георгиевич. Практически во всех командах он был чуть ли не главным лицом. История Дзюбы-Черчесова вряд ли ему будет близка. И тут же еще важно, чтобы игроки понимали: неудачные выступления будут для футболиста чреваты. Никто в сборной не эталонный игрок старта. А постоянная капитанская повязка, следуя мысли нынешнего тренера сборной, как раз-таки будет укреплять незыблемость футболиста.

По словам Карпина, она лишь поможет «социализироваться» игроку, покажет, что теперь он так же ответственен за результаты команды, как и капитан до него. Так Валерий Георгиевич хочет приучить игроков к дисциплине и максимальной самоотдачи, что вполне резонно после определенной стагнации сборной Черчесова.

В итоге, эксперимент можно назвать практически удавшимся, ведь сейчас все обсуждают не поражения или слабую игру — хотя последнее время от времени все же прослеживается — а уже крылатые цитаты нового тренера про капитанство. Но о полной удаче можно будет судить лишь после важнейшей игры с хорватами, где как раз и проверится новая система Карпина.

Арзуманян Марсель