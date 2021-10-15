Акинфеев рассказал, как относится к дерби со «Спартаком»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу дерби со «Спартаком». Он отметил, что в таких принципиальных противостояниях очень важно побеждать.

«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории.

Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», - приводит слова вратаря Sport24.

Последний матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл 20 сентября. Тогда армейцы выиграли встречу со счётом 1:0.

На текущий момент ЦСКА занимает 6-е место в таблице, набрав 17 очков в десяти поединках. В 11-м туре москвичи 17 октября встретятся в гостях с «Уралом».