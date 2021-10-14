​Сёмин пожелал Жиркову крепкого здоровья и удачи

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу того, что Юрий Жирков хочет продолжить карьеру.

«Прошлый сезон Юрий провёл шикарным образом. Думаю, что с того времени ничего не изменилось.

Жирков ещё может играть в любом из российских клубов, главное, чтобы его позвали. Он всё ещё соответствует уровню российских грандов. Желаю ему крепкого здоровья и удачи! Надеюсь увидеть его на поле», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, до этого Жирков выступал за «Зенит». Контракт с 38-летним футболистом истёк прошлым летом.