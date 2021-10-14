Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 102 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин пожелал Жиркову крепкого здоровья и удачи

14 Октября 2021 • 22:47 Комментировать

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу того, что Юрий Жирков хочет продолжить карьеру.

«Прошлый сезон Юрий провёл шикарным образом. Думаю, что с того времени ничего не изменилось.

Жирков ещё может играть в любом из российских клубов, главное, чтобы его позвали. Он всё ещё соответствует уровню российских грандов. Желаю ему крепкого здоровья и удачи! Надеюсь увидеть его на поле», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, до этого Жирков выступал за «Зенит». Контракт с 38-летним футболистом истёк прошлым летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Юрий Жирков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
14 Октября
23:49 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России – 16 октября 2021
23:24 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 16 октября 2021
23:13 · Россия. Премьер-лига
Самошников восстановился после травмы и готов сыграть с «Локомотивом»
23:10 · Россия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 16 октября 2021
22:51 · Россия. Премьер-лига
Шварц: В «Динамо» мы не смотрим, сколько футболисту лет
22:47 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин пожелал Жиркову крепкого здоровья и удачи
21:56 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» предложило Евгеньеву и Грулёву продлить контракты с клубом
21:52 · Россия. Премьер-лига
Лещенко рассказал, какой результат устроит «Динамо» в дерби со «Спартаком»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль: Испытываю позитивные эмоции от знакомства с «Локомотивом»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо»: Работу Шварца стоит признать успешной
20:27 · Россия. Премьер-лига
Жирков вспомнил, за что его ругал Гинер
20:15 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал о потасовке с Это'О в подтрибунном помещении 1
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Жирков рассказал о придирках Манчини 2
19:18 · Россия. Премьер-лига
Жирков вспомнил детали своей церемонии посвящения в игроки «Челси»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Мамаев съездил в Финляндию на операцию
Все новости
Рекомендуем